Halısahalar ile ilgili tedbirler açıklandı

Yapılan açıklamada; “Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Korona virüs (Covid- 19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla ilgi (a) Genelgemiz ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve ilgi (b) Genelgemiz ile spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate gibi) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda halı sahaların Sağlık Bakanlığının 12.08.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı ve ekinde yer alan rehber ile İçişleri Bakanlığı’nın 12.08.2020 tarihli 13079 sayılı genelgesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren faaliyette bulunabilecekleri belirtilmiştir. Mezkûr genelge doğrultusunda halı saha tesislerinin işletmecileri, çalışanları, müşterileri ile her ne sebeple olursa olsun buralarda bulunan kişilerin uymaları gereken kurallar ve alınması gereken tedbirlere yönelik olarak alınan kararlar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 'Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler' başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanmasına, Covid - 19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin korona virüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilmesine, tesise giren her müşterinin HES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislerin kullandırılmasına, tesise giren herkesin ateş ölçümlerinin yapılması, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların tesislere girişine izin verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine, tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmaması, antrenman ve maç haricinde maskenin kesintisiz kullanılmasına (N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır), tesislerdeki kişi sayısının kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılmasına, tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, 18 yaş altı çocuklarla birlikte en fazla bir velisinin maske takma koşuluyla tesise alınması ve veliler arasında en az 2 metre fiziki mesafe bulunacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına, tesislerde bulunan soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanlarının kapalı tutulması, müşterilerin kullanımına müsaade edilmemesine, spor aktiviteleri damlacık çıkışını ve hızını artırdığı için tesislerde müşteriler ile çalışanların yakın temasının azaltılması, antrenman ve maçlar dışında müşteriler arasında fiziki mesafenin en az 2 metre olarak uygulanmasına, tesislere müşterilerin randevu ile kabul edilmesine, tesislerin giriş ve çıkış yönlerinin birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde düzenlenmesi, kalabalıkların oluşmasını önlemek amacıyla tesisin dış kapısına kontrolsüz girişi engellemeye yönelik uyarı levhası konulması, engelleyici mekanizma kurulmasına karar verilmiştir” denildi.





Açıklama şöyle devam etti;

"Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalıkların oluşması ve yakın temasın engellenmesine, tesislerin girişine Covid - 19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişlerin asılmasına, müşterilerin giriş/çıkış saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gün süreyle bu kayıtların saklanmasına, tesislerin girişinde ve içinde yeterli sayıda ve miktarda el antiseptiği bulundurulmasına, tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek kullanımlık kâğıt havlular bulundurulmasına, tesislere üyelik sözleşmelerine Covid 19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamaların eklenmesine, yaş ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaşlara tesislerin kullandırılmamasına, tesis bünyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının restoran, lokanta, kafe çalışma rehberine göre hizmet vermelerinin sağlanmasına, tesislerin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulması ve düzenli olarak boşaltılmasına, antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında tesislerde müşterilerin beklemesine kesinlikle izin verilmemesine, tesislerde ortak kullanım amacıyla gazete, dergi bulundurulmamasına, nakit ödeme yerine tercihen temassız ödeme talep edilmesi, ödeme terminallerinde dokunulan yüzeylerin yüzde 70’lik alkol ile temizlenmesine, halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığının 'Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren tüm işletmelerde alınması gereken önlemler' rehberine uygun çalışılmasına, tesislerin temizliklerinin her gün düzenli olarak yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha temizlenmesine, tesislerin yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme paspaslamanın tercih edilmesi, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına, tesislerin temizliğinde kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılması, tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılmasına, yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına, temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmesi, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de yıkanmasına, futbol toplarının her maç bitiminde yüzde 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin sağlanmasına, tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılması ve sürekli sıvı sabun bulundurulmasına, tesislerde hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazlarının kullanılmamasına, tuvaletlerdeki su ve sabunların fotoselli olmalarının sağlanmasına, temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, kullanılan maske ve eldivenlerini çıkarılıp çöp kutusuna atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasının sağlanmasına, tesiste vantilatörler çalıştırılmaması ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covid - 19 kapsamında klima/iklimlendirme sistemlerinde alınacak önlemler'e uygun hareket edilmesi, tesislerin kapalı bölümlerinin sık sık havalandırılmasına, halı sahalarda çalışan tüm personelin 'Hayat Eve Sığar (HES)! kodu alması, çalışan personelin Covid19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmesine, ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gösteren veya Covid - 19 vakası temaslısı olan çalışanların tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmesine, çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takmasının, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesinin ve maske değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına, çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sağlanması, ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmasının sağlanmasına, personelin dinlenme odalarında en az 1 metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin sağlanması ve maskesiz bulunmamalarının sağlanmasına. Müşterilere Yönelik Tedbirler; halı sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak 'Hayat Eve Sığar (HES)' kodu almalarına, halı saha tesislerine maske ile gelmeleri ve antrenman/maç dışında maskeyi çıkarmamalarına, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan, Covid19 Vakası veya temaslısı olanların tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağlık kurumlarına yönlendirilmelerine, müşterilerin randevu saatlerine uymasının sağlanmasına, müşterilerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına, tesiste uyulması gereken kuralları içeren bilgilendirmelerin okunmasına, kişisel havlu kullanılması, havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesine, tesise girdikten sonra ellerin yıkanması ya da el antiseptiği kullanılmasına, tesis içerisinde zorunluluk olmadıkça yüzeylere dokunulmaması, dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmasına, spor sırasında ellerin yüze değdirilmemesine, maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/sarılma vb. yakın temasta bulunulmamasına, ilgili kurumlarca faaliyete başlayacak halı sahaların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."