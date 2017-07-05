Halisdemir’in ismi koruma altında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir tarafından yapılan başvuru üzerine şehidin ismi, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.Balıkesir ve Çanakkale'de faaliyet gösteren Batu Patent'in kurucu ortağı ve avukatı Onur Turgut, yaptığı açıklamada, şehit Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir'in şehidin ismi üzerinden kazanç sağlamaya çalışan kötü niyetli kişilere engel olmak amacıyla onun ismini marka olarak tescil ettirmek için müracaat ettiğini söyledi.

Bu konuda firma olarak Hatice Hanım'a destek sağladıklarını belirten Turgut, "Tescil işlemini tamamlamanın ve şehidimizin büyük fedakarlığına karşılık bizlere düşenden az bir kısmını bu tescil işlemi ile yerine getirmenin huzurunu yaşamaktayız." dedi.

"KAZANÇ ELDE ETMEK İSTEYENLERE YAPTIRIM OLACAK"

Batu Patent Müdürü Çağdaş Bağmeşli de şehit Ömer Halisdemir'in adının savunma sanayisinden, kara, deniz ve hava lojistik hizmetlerine, medya yayıncılığından finansal hizmetlere, bilimsel ve sınai incelemeden, eğitim öğretim alanına, hukuki hizmetlerden mühendislik hizmetlerine, tıbbi alandan enerjiye kadar birçok sektörde tescillendiğini söyledi.

"Türk Patent ve Marka Kurumunun Ömer Halisdemir'in adını tescillemesiyle artık şehidimiz üzerinden kötü niyetle maddi kazanç elde etmek isteyenler için hukuki ve cezai yaptırımlar söz konusu olacaktır. Devletimiz şehidine sahip çıkmış, ailesini ve ismini bu tescil ile koruma altına almıştır." değerlendirmesinde bulunan Bağmeşli, tarihe geçmiş böyle sembol bir kişinin adının yaşatılması ve marka olarak da korunmasının Türkiye için önem arz ettiğini kaydetti.(AA)