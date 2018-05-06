Hangi lider kaç imza topladı?

100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan isimler için imza verme işlemi devam ediyor... Bugün saat 14.00 itibariyle 322 bin imza verildi... Meral Akşener’e 182 bin, Temel Karamollaoğlu’na 107 bin, Perinçek’e 31 bin imza çıktı... Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise sadece 768 oyda kaldı.



24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde 100 bin imza ile aday olmak için başvuru yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Adalet Partisi lideri Vecdet Öz YSK'ya başvuru yaptı. 4 aday için imza süreci 4 Mayıs'ta başladı, 9 Mayıs'ta sona erecek. 100 bin imzada 3. gün itibarıyla imzalar toplanıyor. İşte adayların imza süreci ile ilgili son durum.



24 Haziran 2018'de gerçekleşecek olan cumhurbaşkanı seçimi için, İYİ Parti lideri Akşener, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Vatan Partisi lideri Perinçek ve Adalet Partisi lideri Öz, 100 bin imza ile aday olmak için başvuruda bulundu. Adaylar için imza verme süresi 4 Mayıs'ta başladı.

KARAMOLLAOĞLU DA 100 BİN İMZAYI GEÇTİ: Bugün saat 14.00 itibariyle 322 bin imza verildi... Meral Akşener’e 182 bin, Temel Karamollaoğlu’na 107 bin, Perinçek’e 31 bin imza çıktı... Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise sadece 768 oyda kaldı.

SON GÜN 9 MAYIS

100 bin imza 9 Mayıs 2018 Günü sona erecek.Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde, AK Parti, MHP ve BBP tarafından kurulan Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olacak.



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