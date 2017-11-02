HANGİSİ KAPADOKYA?

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla dikkatleri Kapadokya’ya çekti. Rusya ile Türkiye’nin ortak bir yönünün ortaya çıkarıldığı fotoğrafta, bir tarafta Kapadokya bölgesinde yer alan peri bacalarına, diğer tarafta Rusya’ya ait Altay Cumhuriyeti’nin Akkurum bölgesinde peri bacalarına benzeyen kayalara yer verildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:45