HANGİSİ KAPADOKYA?

Rusya Büyükelçiliği sosyal medya hesabından “hangisi Türkiye hangisi Rusya?” başlığı ile yayınladığı bir fotoğrafla, her alanda iş birliği yapan iki ülkenin ortak bir yönünü daha gün yüzüne çıkardı. Paylaşılan iki fotoğrafın birinde Kapadokya bölgesinde yer alan peri bacalarına, diğerinde ise Altay Cumhuriyeti Akkurum bölgesi, Karasu Vadisi’nde bulunan peri bacalarına benzeyen kayalara yer veriliyor.
İki ülkenin birbirini daha yakından tanımasına imkân sağlayan ve Kapadokya’ya gelen turistleri Kayseri’ye çekerek, Kayseri-Erciyes-Kapadokya üçgen bölgesi oluşturmaya çalışan Erciyes A.Ş’ye göre Rusya ile kurulacak her yakınlık da Kayseri’ye fayda sağlayacak
Moskova-Kayseri direk uçuşlar başlayacak
İlk önce Rusya’ya sonrada dünyaya açılmayı hedefleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı 1 Eylül’den itibaren Erciyes’e Rusya’dan turist ziyaretinin olacağını ve yılsonuna kadar da Moskova-Kayseri direk uçuşlarının başlayacağını söyledi. Erciyes’in yurt dışında tanıtılması için yaptıkları faaliyetler kapsamında ilk olarak Rusya pazarına açıldıklarını ifade eden Cıngı Rusya ile her geçen gün artan ekonomik-ticari, kültürel, jeopolitik ilişkinin Kayseri’ye için önemli olduğunu söyledi.
(Kayseri Gündem)
İki ülkenin birbirini daha yakından tanımasına imkân sağlayan ve Kapadokya’ya gelen turistleri Kayseri’ye çekerek, Kayseri-Erciyes-Kapadokya üçgen bölgesi oluşturmaya çalışan Erciyes A.Ş’ye göre Rusya ile kurulacak her yakınlık da Kayseri’ye fayda sağlayacak
Moskova-Kayseri direk uçuşlar başlayacak
İlk önce Rusya’ya sonrada dünyaya açılmayı hedefleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı 1 Eylül’den itibaren Erciyes’e Rusya’dan turist ziyaretinin olacağını ve yılsonuna kadar da Moskova-Kayseri direk uçuşlarının başlayacağını söyledi. Erciyes’in yurt dışında tanıtılması için yaptıkları faaliyetler kapsamında ilk olarak Rusya pazarına açıldıklarını ifade eden Cıngı Rusya ile her geçen gün artan ekonomik-ticari, kültürel, jeopolitik ilişkinin Kayseri’ye için önemli olduğunu söyledi.
(Kayseri Gündem)