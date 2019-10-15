Harekata Ortak Bildiriyle Destek

Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Memduh Büyükkılıç yönetiminde toplandı. Toplantıda Barış Pınarı Harekâtı için hazırlanan bildiri meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Nuri Kuş tarafından okunan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir. Barış Pınarı Harekâtı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtı’nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz.”









“EV VE İŞYERLERİMİZE BAYRAĞIMIZI ASALIM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca kent merkezi ve tüm ilçelerimizde evlerin ve iş yerlerinin Ay Yıldızlı Bayrağımızla donatılmasını istedi. Ortak bildiri için meclis üyelerine teşekkür eden ve alkışlayan Başkan Büyükkılıç, “Vatan, millet, bayrak söz konusu olduğu zaman gerisi teferruattır. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

