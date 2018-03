Harikalar Diyarına Çevre Düzenlemesi

Belediye İhale Salonu'nda 4 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihalede teklifler şu şekilde oldu: Gökışığı İnşaat 1 milyon 646 bin 565 TL, Sinan İnşaat 1 milyon 698 bin 15 TL, Alp İnşaat 1 milyon 768 bin 704 TL, Başaran İnşaat 1 milyon 876 bin 255 TL.

Yaklaşık maliyeti 2 milyon 235 bin 739 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından açıklanacak.

BÜYÜKŞEHİR HİZMET ALDI

Günün ikinci ihalesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesi'ne 6 bin ton bitüm ve astar nakli yapılması hizmeti kapsamında düzenlendi.

İhale Salonu'nda 7 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye; Pol-ka Asfalt Ürünleri Ltd. Şti. 118 bin TL, Yaz-Pet Asfalt Nakliyat Ltd. Şti. 168 bin 50 TL, Barışlar Petrol Ltd. Şti. 176 bin TL, Kofan Petrol Ltd. Şti. 204 bin 400 TL, Batman Solmaz Petrol Ltd. Şti. 211 bin 400 TL, Erciş Madencilik Ltd. Şti. 246 bin 800 TL, Canzel Nakliyat Ltd. Şti. ise 266 bin 820 TL teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 284 bin 897 TL olan ihaleyi kazanan firma, yine ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından belirlenecek.