Harikalar Diyarı'nda Durmak Yok

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de sosyal ve kültürel hayata renk katacak projelerden olan Anadolu Harikalar Diyarı'nda incelemelerde bulundu, devam eden inşaatları gezdi.



Ak Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ve belediye yetkilileri ile birlikte projenin uygulandığı Cırgalan Bölgesi'ne giden Başkan Özhaseki, burada inşaat halinde olan bilim merkezi, spor sahaları, sosyal tesisler, otoparklar, yürüyüş yolları, hayvanat bahçesi, su kayağı parkı, buz pateni pisti inşaatlarını gezdi.



Anadolu Harikalar Diyarı'nın Kayseri'nin en büyük projelerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özhaseki, havaların soğumasına rağmen inşaatların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



İnşaatları bir an evvel bitirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Özhaseki, "Kar kış demeden bu inşaatları yaz dönemine yetiştirmek istiyoruz. Burası Anadolu Harikalar Diyarı ismini verdiğimiz, içerisinde 10 ayrı etkinliğin bulunduğu bir bölge. 700 bin m² üzerine kurulu. Burayı Kayseri'de herkesin görmek isteyeceği, çoluk çocuğunu gezdirmek isteyeceği, keyif yapacağı bir mekan haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.



Senelerdir şehrin altyapısı ve üst yapısıyla ilgili bir gayretin içinde olduklarını kaydeden Başkan Özhaseki, altyapı ve üst yapının tamamlanmasıyla birlikte artık Kayseri'de kültür-sanat projelerine, keyifli projelere yöneldiklerini ifade etti.



Her bir köşede inşaatların devam ettiğini anlatan Başkan Özhaseki, "Burada yüzlerce insan, onlarca iş makinesi çalışıyor. Öyle ümit ediyorum ki Harikalar Diyarı'nı yaz ortalarına doğru bitiririz ve Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunarız" şeklinde konuştu.

