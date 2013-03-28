Harikalar Diyarında İnceleme Yaptı

Başkan Özhaseki, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi'nden üst düzey yöneticilerle birlikte projenin uygulandığı Cırgalan Bölgesi'ne giderek devam eden ve büyük ölçüde tamamlanan inşaatları gezdi.

Bilim merkezi, spor sahaları, sosyal tesisler, otoparklar, yürüyüş yolları, hayvanat bahçesi, su kayağı parkı inşaatları ile yapımı büyük ölçüde tamamlanan buz pateni pistini inceleyen Başkan Özhaseki, yetkililerden bilgiler aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özhaseki, Anadolu şehirleri arasında bu tip bir projenin bulunmadığını belirterek "Artık altyapısını bitirmiş, üst yapısıyla hazır hale gelmiş şehirde bundan sonra yapılması icap edenler doğrusu keyifli projeler" dedi.

Anadolu Harikalar Diyarı'nda çok hummalı bir çalışma olduğunu kaydeden Başkan Özhaseki, "Kesin bir tarih veremesek de önümüzdeki birkaç ay içerisinde Anadolu Harikalar Diyarı'nı açmayı hedefliyoruz. Şu anda burada bine yakın insan ve 100'den fazla araç, iş makinesi çalışıyor. Çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bittiği zaman burası tüm Kayseri'nin nefes almak için, keyif yapmak için geleceği bir yer olacak" ifadelerini kullandı.

Tüm Kayseri halkının Harikalar Diyarı'na raylı sistem sayesinde kolayca gidebileceğini söyleyen Başkan Özhaseki, "Bir müddet sonra da buranın önünden raylı sistem geçecek. İnsanlar ulaşımda da bir sıkıntı çekmeyecekler. Kayseri'nin bir ucundaki hemşehrimiz çok rahatlıkla Harikalar Diyarı'na gelip buradan istifade edebilecek. İnşallah burası Kayseri'nin keyif alacağı bir yer olur. Ben şimdiden buranın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.