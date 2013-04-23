Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, bazı okulların öğrencileri kendi yaş gruplarında hasta olan çocuklara çeşitli etkinlikler düzenleyerek yüzlerini güldürmeye çalıştı. Hasta olan çocuklar yapılan etkinlikleri ilgi ile izledi. Gösterileri yapan çocuklarda izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuk Hastanesinde hasta olarak yatan çocuklar yapılan etkinliği çok beğendiklerini söyledi.
Hasta Çocuklara 23 Nisan Morali
Erciyes Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle, Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesinde yatan çocuklara moral günü düzenledi.
23 Nisan 2013 Salı 17:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.