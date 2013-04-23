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Hasta Çocuklara 23 Nisan Morali

Erciyes Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle, Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesinde yatan çocuklara moral günü düzenledi.

Hasta Çocuklara 23 Nisan Morali
Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesinde düzenlenen etkinlikte, bazı okulların öğrencileri kendi yaş gruplarında hasta olan çocuklara çeşitli etkinlikler düzenleyerek yüzlerini güldürmeye çalıştı. Hasta olan çocuklar yapılan etkinlikleri ilgi ile izledi. Gösterileri yapan çocuklarda izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çocuk Hastanesinde hasta olarak yatan çocuklar yapılan etkinliği çok beğendiklerini söyledi.
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