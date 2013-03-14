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Hastane Yolunda Kaza Yaptılar

Kayseri'de hastaneye yetişmek isteyen sürücü kaza yaptı.

Hastane Yolunda Kaza Yaptılar
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında hasta olan M.A.'yı hastaneye yetiştirmeye çalışan A.A.'nın kullandığı 50 UK 427 plakalı otomobil ile S.E.'nin kullandığı 38 SS 967 plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi.

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüleri ve hasta olan M.A.'nın yaralandığı, yaralıların Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (iha)
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