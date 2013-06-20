Hasyüncü, Slovenya'nın Kayseri Fahri Konsolosu Oldu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulu İzober firmasında düzenlenen törene, Bakan Ergün'ün yanı sıra Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Doç. Dr. Milan Jazbec, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Doç. Dr. Milan Jazbec, işadamı Harun Hasyüncü'nün Slovenya'nın fahri konsolosu seçildiğini ifade ederek, ''Aynı zamanda bugün bizim için bir doğum günü çünkü Kayseri ve Nevşehir'de açtığımız bu fahri konsolosluk ofisimiz sayesinde Kayserili sanayicilerle Slovenyalı işadamları çok daha yakın iş birliği içine girecek. Kayseri'nin Türk sanayisi ile ilgili önemini biliyoruz. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bundan sonra daha hızlı gelişerek devam edeceğini ümit ediyoruz'' dedi.

Slovenya'nın Kayseri ve Nevşehir Fahri Konsolosu olan işadamı Harun Hasyüncü de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için çalışacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ve Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi Doç. Dr. Milan Jazbec, işadamı Harun Hasyüncü'ye 'fahri konsolosluk' beratını verdi.

Bakan Ergün, daha sonra kaya taşını eriterek yalıtım malzemesi üreten İzober firmasını gezerek firma sahibi Harun Hasyüncü'den bilgi aldı.