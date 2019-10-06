Hatay şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Bohşin 5. Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu’na ait gözetleme kulesi önünde giriş-çıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada kontrolünü kaybeden bir traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz (20), kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin cenazesi, öğle namazına müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.



Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, vali yardımcıları, şehidin yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

