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Havaalanında Kaçakçılık Operasyonu

Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mustafa Işık, hava yolu ile kaçak yollardan ülkeye sokulmak istenen 40 bin 486 TL değerinde kaçak telefon ele geçirildiğini açıkladı.

Havaalanında Kaçakçılık Operasyonu
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mustafa Işık, “Kayseri Gümrük Müdürlüğü ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, hava yolu ile kaçak yollardan ülkemize sokulmak istenen 40 bin 486 TL 81 kuruş değerinde muhtelif marka 134 adet cep telefonu, 100 adet hafıza kartı ve telefon aksesuarlarının ele geçirildi” dedi.
Işık, şüphelinin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiğini belirterek, kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen eşyaların engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. (iha)
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