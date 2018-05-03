Havadan tespit edilecek! Ağır cezalar gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışı düzenlemesi için, “Soruşturmalar, mahkemelik durumlar, ihtilaflar tamamıyla bitiyor” dedi.





İmar barışı ile ilgili gazetecilere bilgi veren Özhaseki, 9 milyon 554 bin bağımsız yapı, 26 milyon 358 bin bağımsız birimin ne kadarının ruhsatlı, iskanlı veya iskana aykırı olduğu konusunda ciddi bir veriye sahip olunmadığını belirterek, “Yüzde 50-60 arasında bir imara aykırılık söz konusu” diye konuştu.

Belediyelerin yıkım kararlarını uygulamayamadığını ifade eden Özhaseki, 100-150 bin konutu yıkacak kimse gelmediği için ihalelerin düştüğünü söyledi. Bazı yerlerde belediye başkanının kendi partisinden olmayanlara ceza yazdığını belirten Özhaseki, düzenlemeyle bu tehlikenin de ortadan kalkacağını kaydetti.

AĞIR CEZALAR GELECEK

Yasanın 31 Aralık 2017’ye kadarki yapıları kapsadığını dile getiren Özhaseki, “Arkasından bu yapım işi devam edecekse işte ağır cezalar o zaman gelmeli” dedi. Belediyelerin arsa üzerinden değil, konut veya işyeri üzerinden vergi alabileceğini anlatan Özhaseki, “Vergi kaybı da önlenecek”dedi. Özhaseki, imar barışından sonra depreme dayanıklı olmayan yapıların legal duruma geleceği yönündeki eleştirilere şu yanıtı verdi:

“Bizim yapmış olduğumuz şey birincisi bir tespit. Ne kadar stok var, bunu görmeye, durumu anlamaya çalışıyoruz. Bu kimseye bir avantaj sağlamıyor. Depremsellik ayrı bir konu. 1960-1980’li yıllarda ruhsat, iskan almış, hiç bir sıkıntısı olmayan bazı binaların depremde tam dayanıksız olduğunu biliyorum. Ama bazı yapıların da ruhsattan sonra iskan almadığı için kaçak durumuna düşmüş, sağlam olduğunu da biliyorum. Bizim yapmış olduğumuz konu sadece bir tespitten ibaret.”





HAVADAN TESPİT EDİLECEK

Hangi binanın kapsama gireceğinin nasıl belirleneceği konusunda ise Özhaseki, “Hava fotoğraflarıyla tespitli her şey. Şu anda bile çekilen hava fotoğrafları var. Gerek kendi kurumumuzun gerekse başka kurumlar tarafından. Ülkede bulunan yapıların tamamı birebir yapı olarak belli. Kimsenin bugün bir şey yapma ihtimali mümkün değil” dedi.

Boğaz’daki mevzuata aykırı yapıların hatırlatılması üzerine Özhaseki, burada ortaya çıkacak imara ve iskana aykırılık sayısının bu çalışmanın 10 binde biri olacağını belirterek, “Orada da zaten değerinin çok üzerinde bir bedel alınarak verilecektir” diye konuştu. (HABER7.COM)