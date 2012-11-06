Havalar Soğuyacak

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Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ılık günler geçiren Türkiye Perşembe günü soğumaya başlayacak. Kayseri yağışlı bir havanın etkisine girecekPastırma yazı Anadolu genelinde 2 gün daha devam edecek. İstanbul ve Marmara bölgesinde ise bugün akşam yağmur başlıyor, Çarşamba günü Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmurlar olacak.Perşembe soğukların hissedileceği gün. Ülkenin büyük bölümünde başta Ankara, Bolu, Antalya olmak üzere tüm Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz'de şiddetli yağmur, gök gürültüsü, hatta dolu yağışları olacak.