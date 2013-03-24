Hayali Gerçek Oldu

Kayseri'de oturduğu apartmanın 7. katından düşen ve aylar süren tedavinin ardından hayata tutunan Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi İsmail Tolaman’ın hayali ve isteği gerçekleşti.

Engelli öğrenci Tolaman akülü arabasını, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘engelleri birlikte aşalım’ organizasyonunda AK Parti Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın elinden aldı. Tolaman, öğretmenlik hayalinin peşinden artık koltuk değnekleriyle değil, akülü arabayla gidecek.

Akülü arabasına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Tolaman, “Türkiye’de duyarlı insanlarımız var. Başta İhlas Haber Ajansı olmak üzere bana yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Bana yapılan bu iyilikten çok memnun kaldım” diye konuştu.

Okula daha rahat gidebileceğini ifade eden Tolaman, “Sosyal Bilgiler Öğretmeni olup, Türkiye’nin geleceğini yetiştirmek istiyorum, amacım da budur. Derslerime daha iyi çalışabileceğim çünkü eskiden yürüyerek gidiyordum. O da çok sıkıntı oluyordu çünkü çok yoruluyordum. Ondan dolayı da derslerime zaman ayıramıyordum ama şimdi akülü arabam olduğu için rahat rahat okula gidip gelebileceğim ve bu sayede derslerime daha iyi çalışabileceğim” şeklinde konuştu.