Hayata dair her şey bu programda

Kişisel Gelişim Uzmanı Ömer Uzunoğlu ve Yazar Halit Erkiletlioğlu, Kayseri’nin uydudan yayın yapan televizyonu TV1 ekranlarında her hafta keyifli bir program gerçekleştirerek bilgi ve birikimlerini izleyicileriyle paylaşıyorlar.

Her hafta Salı günleri canlı olarak yayınlanan programda bu hafta ‘Haset duygusu’ konuşuldu.

Uzunoğlu ‘Haset duygusunun çok ilginç bir duygu olduğunu belirterek, insanlık tarihinden bugüne kadar uzanan bir duygu olduğunu ve bugünden sonra da var olacağını düşündüğünü kaydetti.







Ömer Uzunoğlu “İnsan fiziksel, ruhsal, zihinsel ve duygusal olmak üzere 4 ana boyuttan oluşur. Bu dört ana boyutun doğru ve düzgün biçimde entegre olmasıyla birlikte ruhsal sistem devreye girer. Bu dört ana maddenin bütünlük arz etmesi gerekir. Birisi bulunduğu dünyaya ve çevresine hal olarak ya çok ilkel bir biçimde bakacak görecek ya da olgun bir biçimde bakış açısı ortaya koyacaktır. Her birimiz bulunduğumuz dünyada farklı bakış açılarıyla olayları görürüz ve değerlendiririz. Kişiler de öyle. Ahlaki yönden bakış açısı en ilkeli hasettir, en olgun bakış açısı ise şükran duygusudur. Bu açıdan baktığımız anda insanoğlu temelde iyiye güzele, başarıya varlığa, zenginliğe, kabul görmeye, değerli olmaya, saygın olmaya hep meyillidir” diye konuştu.

Sevilen program ‘Perspektif’ her hafta Salı günleri 14.00-15.00 saatleri arasında TV1 ekranlarında. Kaçıranlar için ise aynı gün akşam 20.00-21.00 saatleri arasında bir kez daha ekrana geliyor.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ



