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HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 356 OLDU

Sağlık Bakanlığı, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 356’ye yükseldiğini açıkladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 356 OLDU

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 356 olduğu açıklandı. Açıklamada, bugünkü test sayısının 18 bin 757 ve vaka sayısının 2 bin 456 olduğu belirtildi. Toplam test sayısının 125 bin 556, toplam vaka sayısının 18 bin 135, yoğun bakım hasta sayısının bin 101, entübe hasta sayısının 783, iyileşen hasta sayısının 415 olduğu kaydedildi.

BAKAN KOCA: 'İYİLEŞEN 82 YENİ HASTAMIZ VAR'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici” dedi.


 

İHA

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