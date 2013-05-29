Haydi Gençler Yaz Kampına

GSM Müdürü Özen, Gençlik Kampları'yla ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan tesisleri 'Gençlik Kampları' olarak isimlendirdiklerini belirterek, ''Kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları, Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanmakta ve gençlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. Gençlik Kampları 13-16 yaş grupları için ücretsiz Deniz Kampları, 17-22 yaş grupları için ücretsiz Doğa Kampları adı altında düzenlenmektedir'' dedi.

Gençlik Kampları'na katılacak gençlerin 31 Mayıs tarihine kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne başvurabileceklerini, başvuruların internet üzerinden de yapılabileceğini kaydeden Özen, Gençlik Kampları'na katılmak için Kayseri'den şimdiye kadar 157 erkek, 131 kız olmak üzere toplam 288 gencin başvuruda bulunduğunu bildirdi.

GSM İl Müdürü Mehmet Metin Özen, 13-16 yaş grubundaki gençlerin başvuruda bulunabilecekleri Deniz Kampları'nın İzmir-Çeşme, Mersin-Silifke, Aydın-Kuşadası, Hatay-İskenderun ve Samsun-19 Mayıs'ta olduğunu, 17-22 yaş grubu gençlerin katılabileceği Doğa Kampları'nın ise Antalya-Duacı, Bolu-Aladağ, Denizli-Cankurtaran, Kastamonu-Kadıdağı, Trabzon-Düzköy, Osmaniye-Aslantaş ve Van-Gevaş'ta yer aldığını ifade ederek, ''Kamplarımıza gençlerimiz, 6 günlük dönemler halinde katılabiliyorlar. Gençlerimiz, kamplarımıza sadece özel eşyalarını, kıyafetlerini alarak gelebilirler. Ulaşım, konaklama ve yemek ücretlerini Bakanlığımız karşılıyor. Bununla birlikte, herhangi bir müzik enstrümanı kullanan gençlerimiz, onu da yanlarında getirebilirler. Kamplarımıza katılacak bütün gençlerimize kazasız, belasız, hoşça vakit geçirebilecekleri bir kamp dönemi diliyorum'' diye konuştu.