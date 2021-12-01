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HAYIRSEVERİMİZ HAMDİ GÖBELOĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPTIRACAK

Valimiz Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesine yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırseverimiz Hamdi Göbeloğlu ile protokol imzaladı.

HAYIRSEVERİMİZ HAMDİ GÖBELOĞLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YAPTIRACAK

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile hayırseverimiz Hamdi Göbeloğlu katıldı.

Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, “Bizler, paylaşmasını bilen bir milletiz. Kayserimizde bu özelliğimiz üst seviyede ve her geçen gün üzerine koyarak bu güzel özelliğimizi devam ettiriyoruz, bu anlayışla bir çok alanda ilimize tesisler kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi

Kayserimizde hayırseverlerimizin, eğitim alanında, sağlık alanında ve ihtiyaç duyulan birçok alanda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Vali Günaydın, “Bugün de Kocasinan ilçemiz Yenidoğan mahallemizde yaşayan 11 bin vatandaşımızın sağlık hizmetinin iyileştirilmesi, kaliteli hale getirilmesi için yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin protokolünü imzalayacağız. Bu yatırım için hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Vali Günaydın konuşmasının devamında, “Sağlık alanlarında son yıllarda Sağlık Müdürlüğümüz ve belediyelerimizle yapılan protokoller sayesinde önemli mesafeler kaydettik, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz hayırseverlerimiz ile protokoller imzalayarak bu tesisleri ilimize kazandırıyor.” dedi

Kurumsal

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Hayırsever.sağlık OcağıKayseri
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