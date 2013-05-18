Hayrunnisa Gül, Engelli Çocuklarla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Kayseri'ye yaptığı ziyarette eşlik eden eşi Hayrünnisa Gül, Özkar Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Engelli çocuklara eğitim veren okula gelişinde çiçeklerle karşılan Gül, okul hakkında yapılan kısa bilgilendirmenin ardından 13-28 yaş grubu öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları gezdi. Mesleki eğitim becerilerinin kazandırıldığı atölyeleri de ziyaret eden Gül, çocuklarla sohbet etti. Günlük yaşam becerilerinin kazandırıldığı uygulama odasında sandviç yapan çocukları izleyen Gül, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra gösteri salonunda çocukların dans ve tiyatro gösterilerini izleyen Gül, öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. Hayrünnisa Gül, engelli çocukların anneleri tarafından hazırlanan kermesi gezdikten sonra okuldan ayrıldı.