Hayvanat bahçesinde kar güzelliği

Kartpostallık manzaraların oluştuğu hayvanat bahçesinde, özellikle kurt, geyik, ördek, ayı, aslan, deve ve yaban keçilerinin açık barınaklarında karda dolaşması güzel görüntüler ortaya çıkardı.







Kar yağışının ardından zebra, kaplan ve maymun gibi bazı hayvanlar ise kapalı barınaklarında ısındı.







Hayvanat bahçesinin sakinlerine vücut dirençlerinin düşmemesi için vitamin ve mineral katkıları ile kalori oranları yüksek yemler veriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, yaptığı açıklamada, 180 bin metrekarelik alanda yaklaşık 2 bin hayvan bulunduğunu söyledi.







Zürafa ve zebra gibi hayvanların Antalya'dan getirildiğini ve ilk defa karla tanıştıklarını belirten Bacak, şunları kaydetti:







"Antalya'nın mevsim şartlarından dolayı kar yok. Burada karla tanışınca farklı bir ortam oldu onlar için. Kurtlarımız da yıllardır buradalar kar onlar için de farklılık oluşturdu. Diğer taraftan hayvanların kış şartlarından etkilenmemesi için barınakların içerisinde ısıtma sistemi var. Bütün bunlar veteriner hekimlerinin kontrolünde gerçekleşiyor. Hayvanlarımız gayet rahat ve sağlıklılar. Kayseri'nin iklim şartları biraz sert ama kışın ayrı bir güzelliği var, ziyaretçilerimizi bekliyoruz." (AA)