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Hayvanat Bahçesinde Özel Gün

Büyükşehir Belediyesi’nce 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle çocukların hayvanları daha iyi tanıması ve sevmesi için Hayvanat Bahçesi ücretsiz ziyaret edildi. Farklı okullardan öğrenciler gruplar halinde Hayvanat Bahçesi’ni gezdi.

Hayvanat Bahçesinde Özel Gün

Anadolu Harikalar Diyarı’nda yer alan Hayvanat Bahçesi, 4 Ekim’e özel bir gün yaşadı. Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle özellikle çocukları hayvanlarla buluşturdu. Bugüne özel ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Hayvanat Bahçesi’ne farklı okullardan öğrenci grupları geldi. 
Hayvanat Bahçesi’ni öğretmenleriyle birlikte gezen çocuklara hayvanlarla ilgili bilgiler de verildi. Öğrenciler yaptıkları gezilerle günlük hayatta görmeleri mümkün olmayan çok sayıda hayvanı görme ve tanıma şansı buldu. 
 

İHA

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