HDP derhal kapatılmalı!

Vatan Partisi İl Başkanlığı’ndan yazılı bir basın açıklaması yapılarak HDP kongresinde yaşananlara tepki gösterildi.

İl Başkanı Eyüp Karakaş, yaşananların affedilir bir durum olmadığını belirterek, “Bugün bir terör partisi konumunda olan HDP'nin kongresinde yaşananlar ibret verici. Öcalan resimleri yansıtılıyor. Sözde partinin eş başkan adayı Öcalan'ın resmiyle kongre propagandası yapıyor. Kongrenin divan başkanı olan kişi İmralı'daki terör örgütü liderine selam gönderiyor ve devlet olanı biteni izliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

“Daha önceki gün ülkemiz terörle mücadelede 12 şehit verdi. Mehmetçiğimizin Amerikan destekli, Amerikan silahlarıyla bize karşı savaşan PKK/PYD terör örgütüyle mücadele ettiği, sınırların ötesinde operasyon yürüttüğümüz süreçte Cumhuriyetin, Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir terör propagandasına, PKK propagandasına izin verilemez” diyen Başkan Karakaş şunları söyledi:

“Vatan Partisi yıllar öncesinde HDP'nin kapatılmasıyla ilgili gerekli delilleri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu yeni delilleri, bugün HDP kongresinde yaşananları da ekleyerek HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açmak zorundadır. Hukukun kanunun gereği budur. Eğer Ankara'da İçişleri Bakanı ve Vali bu duruma rağmen kongreyi iptal etmedilerse görevlerini tam olarak yapmamışlar demektir. Mehmetçiğimizin acısı yüreğimizdeyken, askerimiz can siperane PYD/PKK'ya karşı Afrin'de savaşırken, oradaki teröristlere selam gönderilmesini devlet izleyemez. Büyük bir hata yapılmıştır. HDP söz konusu kongrede terör örgütüne bağlı olduğunu, terör örgütü liderini lider olarak benimsediğini hem Genel Başkan adayıyla hem de Kongre Divan Başkanının gönderdiği selamlarla, hem de delegelerin attığı teröre destek sloganlarıyla bir kez daha göstermiştir. Derhal kapatma davası açılmalıdır.”

Soruşturma başlatıldı

Diğer yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldı.

(Kurum Haberi)