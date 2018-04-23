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HDP'Lİ VEKİL, "ERDOĞAN'A KARŞI, GÜL'Ü DESTEKLERİZ"

"Aday olursa Abdullah Gül'ü destekler misiniz?" sorusuna HDP'den yanıt: Erdoğan'a karşı destekleriz

HDP'Lİ VEKİL, "ERDOĞAN'A KARŞI, GÜL'Ü DESTEKLERİZ"

HDP'li vekil Ziya Pir, "Seçimlerde Abdullah Gül'ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna "Erdoğan'a karşı onu destekleriz." diyerek yanıt verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, "Seçimlerde Abdullah Gül'ün aday olması durumda onu destekler misiniz?" sorusuna yanıt verdi. Pir, "Tabanımızda Abdullah Gül'ün desteklenmesi için bir talep var. Dolayısıyla Erdoğan'a karşı onu destekleriz." diye konuştu.

"YÜZDE 10 BARAJINI GEÇİYORUZ"

Rudaw haber bültenine bağlanan Ziya Pir, HDP'nin seçimlere ismi geçen partilerle (HÜDA-PAR/ CHP) ittifak yapmayacağını çünkü yaptıkları anketlere göre yüzde 10 barajını geçtiklerini söyledi.

"ADAY OLARAK İLK TERCİHİMİZ DEMİRTAŞ"

Pir, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda kimsenin kazanmayacağını düşünüyoruz. Aday olarak ise ilk tercihimiz Sayın Selahattin Demirtaş olur" dedi.

(HABERLER.COM)

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