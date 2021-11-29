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HEDEF 1 MİLYON FİDAN

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan ilçenin muhtelif yerlerinde fidan dikim faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

HEDEF 1 MİLYON FİDAN

Başkan Özdoğan, Hacılar ilçesi olarak ağaçlandırma çalışmasında Türkiye’de örnek olma yolunda ilerlediklerini hatırlatarak fidan dikme seferberliğinin sürdüğünü söyledi.

 Hacılar’ın güzelleşmesi ve yeşille bir bütün haline gelmesi için göreve geldikleri günden itibaren fidan dağıtımı ve dikimlerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten başkan Özdoğan şöyle konuştu;

“Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği halinde ilçenin muhtelif yerlerinde fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Fidan dikmenin yanı sıra vatandaşlara fidan dağıtımı da yapıyoruz. Daha yeşil bir Hacılar için Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün belirlediği alanlara fidan dikimine devam ediyoruz. Özellikle okul, parklar ve yol güzergahları gibi alanlarda fidan dikim çalışması yapıyoruz. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüz, Hacılar çevresinde çok ciddi bir ağaçlandırma çalışması yapıyor. Yakın bir zamanda güzel ilçemiz daha da yeşil bir görünüme kavuşacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Kurumsal

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HacılarKayseri
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