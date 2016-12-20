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"Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" dedi.

"Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin,"Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Gül, "Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" diye konuştu.

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GülKarlovRusyaTürkiye
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