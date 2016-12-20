11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin,"Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" dedi.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin konuştu. Gül, "Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" diye konuştu.
"Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir"
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" dedi.
20 Aralık 2016 Salı 10:22
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin,"Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" dedi.