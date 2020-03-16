Hem koronayla hem de asılsız haberlerle mücadele sürüyor! Sağlık Bakanlığı, kurum ve kuruluşlar bir taraftan korona virüse karşı tedbir almaya çalışıp uyarılar yaparken, bir taraftan da gerçek dışı bilgilerle mücadele etmeye çalışıyor. Vatandaşın zaafa düşmesini amaçlayan gerçek dışı bilgi ve belgelere karşı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, son zamanlarda dolaşıma sokulan “gizli” belgenin sahte olduğunu belirterek, doğru haberin resmen yapılan açıklamalar olduğunu bir kez daha hatırlattı.

16 Mart 2020 Pazartesi 14:09