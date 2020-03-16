Hem koronayla hem de asılsız haberlerle mücadele sürüyor!

Korona virüs vakasının 18’e çıktığı şu günlerde Sağlık Bakanlığı, virüse karşı tedbirlerini artırmaya çalışırken, bir yandan da sahte belge ve asılsız bilgilerle mücadele ediyor. Bu kapsamda sosyal medya ve Whatsapp’tan yine gizli olduğu iddia edilen ve elden ele dolaşıma sokulması istenen bir takım belgeler ortaya çıktı. Söz konusu belgenin yeni tip korona virüsüne karşı ek önlemleri içerdiği ve gizli ibareli olduğu iddia edilirken, 81 il valiliğine iletildiği öne sürüldü. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belgenin sahte olduğunu açıklayarak, vatandaşları bir kez daha uyardı.
“Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur”
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR” ifadelerine yer verdi.
“Bu tür belgelere itibar etmeyin”
Söz konusu sahte belge hakkında İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Benli açıklamasında, “Sosyal medya hesaplarında hızla yayılan bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür belgelere itibar etmemeleri, doğru ve güncel bilgi için Sağlık Bakanlığımızın iletişim kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önemle rica olunur” dedi.
Randevu ve acil durumlar haricinde müracaatları erteleyin
Ayrıca Benli başka bir açıklamasında, “Bu iki hafta çok önemli. Randevular ve acil durumlar haricinde sağlık kuruluşlarına müracaatlarımızı erteleyelim. Aile Sağlığı Merkezlerimizde rutin kan tahlillerini çok gerekli olmadıkça ileri bir tarihte yapalım. Toplu mekanlardan uzakta duralım. Hep birlikte el ele bu problemi aşacağız inşallah” ifadelerini kullanarak vatandaşları bir kez daha uyardı.
“Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur”
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, “Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR” ifadelerine yer verdi.
“Bu tür belgelere itibar etmeyin”
Söz konusu sahte belge hakkında İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Benli açıklamasında, “Sosyal medya hesaplarında hızla yayılan bu belge gerçeği yansıtmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür belgelere itibar etmemeleri, doğru ve güncel bilgi için Sağlık Bakanlığımızın iletişim kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri önemle rica olunur” dedi.
Randevu ve acil durumlar haricinde müracaatları erteleyin
Ayrıca Benli başka bir açıklamasında, “Bu iki hafta çok önemli. Randevular ve acil durumlar haricinde sağlık kuruluşlarına müracaatlarımızı erteleyelim. Aile Sağlığı Merkezlerimizde rutin kan tahlillerini çok gerekli olmadıkça ileri bir tarihte yapalım. Toplu mekanlardan uzakta duralım. Hep birlikte el ele bu problemi aşacağız inşallah” ifadelerini kullanarak vatandaşları bir kez daha uyardı.
Haber: Ekrem Nazlı