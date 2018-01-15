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Hemşire adayı genç kız hayatını kaybetti

İlaç zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 23 yaşındaki genç kızın pas ve kireç çözücü temizlik maddesi içtiği iddia edildi.

Hemşire adayı genç kız hayatını kaybetti

13 Ocak’ta 16.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi’nde bulunan bir evde meydana gelen olayda 23 yaşındaki D.K., ilaç intoksu şüphesiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisi genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, polis ekiplerinin kızın babası ile yapılan şifai görüşmesinde, D.K.’nin pas ve kireç çözücü temizlik maddesini içtiğini belirttiği öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
İHA

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