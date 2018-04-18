Seçim kanunu hatırlatan Özel, "Bir partinin seçime katılabilmesi için 41 ilde örgütlenmesi lazım. Büyük kurultayının üzerinden en az 6 ay geçmesi lazım" dedi.

CHP olarak seçime hazır olduklarını belirten Özel, "CHP olarak ilk kararımızın arkasındayız. Devlet Bahçeli'yi buna ne zorladı, bunu bulmak lazım. CHP erken seçimden kaçmaz. Halk bunlardan ne kadar erken kurtulursa iyidir." dedi.

26 Ağustos'ta seçimin gerçekleşmesi durumunda İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğini öne süren Özel, "Seçim kanunu diyor ki, bir partinin seçime girebilmesi için en az 41 ilde örgütlenmiş olması lazım. Daha sonra büyük kurultayını yapmış olması lazım. Ve büyük kurultayından en az 6 ay geçmiş olması lazım. İYİ Parti, 6 ayı 1 Eylül'de dolduruyor. Seçimler 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamaz. Devlet Bahçeli 'Biz İYİ Parti olmadan seçime girmek istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da kurulan bir partiden korkan Devlet Bahçeli ve kadrosu 26 Ağustos'a seçimi çekmek istemiştir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce erken seçim çağrısında bulunduğunu anımsatan Özel, " Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'Gelin Anayasa değişikliğine gitmeyelim, ondan önce parlamento seçimlerini yapalım' demişti, reddetmişlerdi. Genel Başkan, 'seçimler geliyor yakında' diye defalarca vurguladı." dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'anaaktör ne diyecek' sözlerinin hatırlatıldığı Özel, "Devlet Bahçeli artık bir aktör değil, bir aktörün yardımcısı. Bahçeli iradesini saraya teslim ettiği günden bu yana, Bahçeli'ye Genel Başkan seviyesinde yanıt vermiyoruz." şeklinde konuştu.

“Net bir şey yok”

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Tekin ise İYİ Parti’nin 1. Olağan Kurultayı'nı 10 Aralık 2017'de yaptığını, 1. Olağanüstü Kurultayı'nı ise 1 Nisan 2018'de gerçekleştirdiğini belirterek, konuyla ilgili “henüz net bir şey yok. Konuyu araştırıyoruz.” dedi.

Kayseri Gündem- Habertürk





