“HEPİMİZ DARBECİYİZ, HEPİMİZ İBREYİZ”  

28 Şubat 1997 post-modern darbesinin yıldönümü bazı mahfillerde törenlerle kutlanıyor. Bu darbenin önemli aktörü pardon aktristi “Travestiler Kraliçesi” Sisi bir mesaj yayınlayarak “post-modern darbe”nin 21. yıldönümünü kutladı.



Bu “anlamlı” yıldönümünde diğer aktör Ali Kalkancı’nın yanında olmamasından duyduğu üzüntü yüzünden mutluluğunun yarım kaldığını belirten Sisi “Bin yıl sürmesini umduğumuz tarihi 28 Şubat’ı hararetle kutluyor, emeği geçen tüm aktör ve figüranlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hepimiz 28 Şubatçıyız, hepimiz darbeciyiz, hepimiz birer ibreyiz. Bu ibrelere güvenin. Zira ibrelerimiz hep komitacılığı ve cuntacılığı gösteriyor. Bu ibreler hiçbir zaman yanlış yeri göstermez. Bu ibrelere bakın, ibret alın” dedi.



AK Parti iktidarı olmasa görkemli bir kutlama düşündüklerini belirten Sisi “Ankara Çankaya Bölgesi’nde belediye tarafından tahsis edilen boş bir arazide keyfimizce kutlama yapacaktık. Ali Kalkancı ve uyuşturucu captagon hap imalatçısı işçilerinin geçit töreniyle başlayacak olan kutlamalarda sırasıyla Çevik Bir, Hüseyin Kıvrıkoğlu, İsmail Hakkı Karadayı, Fadime Şahin, Emine Kalkancı, Ali Kalkancı ve bendeniz günün anlam ve önemine uygun birer konuşma yapacaktık. Akşam da belediye tarafından bize bir resepsiyon verilecekti” diye konuştu.



Sivil Savunma Günü



Öte yandan bu darbeyle çakışan anlamlı bir gün daha var. Zira 28 Şubat aynı zamanda “Sivil Savunma Günü”. Bugün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün 28 Şubat 1928 tarihinde kurulmasının yıldönümü. Ama yine de adının “sivil savunma” olması ve kuruluşunun tam da 28 Şubat gibi önemli bir darbenin yıldönümüyle çakışması bu günü daha anlamlı hale getiriyor. Dolayısıyla, sivillerin darbeci askerlere karşı kendilerini savunma günü olarak algılanabiliyor.



“Sivil Savunma Günü” münasebetiyle yazılı bir açıklama yapan Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Fikri Savunur "bu teşkilatın 28 Şubat'ta kurulmasını Allah'ın büyük bir lütfu olarak görüyor ve 28 Şubat 1997'de gerçekleştirilen postmodern darbeye karşı bütün sivilleri daha bilinçli olmaya ve yeri geldiğinde darbelere karşı ülkelerini ve demokrasilerini savunmaya davet ediyoruz" dedi.



Sincan Meydan Parkı'nda yapılan açıklamada 28 Şubat 1997'de Sincan Caddelerinde yürütülen tankların, Hürriyet Gazetesi foto muhabirleri çekemedikleri için istek üzerine ikinci kez yürütülmesini "trajikomik" bulduklarını belirten Savunur konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Keşke bu darbe 29 Şubat'ta yapılsaydı da sadece 4 yılda bir aklımıza gelseydi diyenlerimiz var. Ama biz yine de 28 Şubat Sivil Savunma Günü ile çakışmasını çok anlamlı buluyor ve tüm darbelerle darbecileri bir kez daha kınıyoruz. Travesti Sisi'leri, Ali Kalkancı'ları, Fadime'leri, ismi Doğu kendisi Batıcı olan paşaları ve Batı Çalışma Gruplarıyla 28 Şubat'ın tüm aktör ve figüranlarını tarihe ve Allah'a havale ediyoruz"



Rıfat Yörük

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