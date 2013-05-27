Her yıl 1 Milyon Çocuk Lösemiye Yakalanıyor

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından açıklama yapan Talasemililer ve Lösemililer Derneği Başkanı Faruk Başdemir, “Dünya Lösemi haftası Türkiye’de 26 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında kutlanmaktadır. Tıp dünyasında löseminin tedavisi için yoğun çalışmalar izlenmekte ama bir taraftan da dünyada her yıl 1 milyon çocuk lösemiye yakalanmaktadır” dedi.

Başdemir, Türkiye’de 16 yaş altı bin 500 çocuğun lösemi hastası olduğuna dikkat çekerek, “Görülüyor ki, tedavisi için uğraşılırken, hasta sayısının artması bizleri derinden üzmektedir. Bilim adamlarının araştırmaları neticesinde kanserin en büyük sebeplerinden biri olan kanserojen madde içeren gıdalar ile hormonlu sebze ve meyveler bulunmaktadır” diye konuştu.

Başdemir, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Hafta boyunca açılacak olan standımızda Sağlık Bakanlığı’na ilik bankasının kurulması için imza kampanyası başlatacağız. Donör sayısı ne kadar çok olursa o kadar hastanın da ilik nakli olması şansı artacaktır. Lösemi hastalarının tedavisini yapan hastanelerin özellikle Kayseri’de yatak kapasiteleri çok düşük kalmaktadır. Özel ücret ödemeyen hastaların maalesef yatarak tedavisi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hekimlerimizin inisiyatiflerini maddi olarak değil, manevi olarak düşünmelerini diliyorum.”