Hiçyılmaz: “Bel altı vuruşlarla güçleniyoruz”

Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyesi Celal Hasnalçacı Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a nezaket ziyaretinde bulundular.Kösedağ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan oda seçimlerinde başarı temennisinde bulundu.Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise yapılacak oda seçimine değinerek, “Demokrasinin en önemli unsuru sandıktır. Adaylar projelerini aktaracak. Üyelerimizin takdiri sonucu da yeni bir yönetim oluşacak. Mevcut yönetimle ve üyelerle görüştüğümüzde yeniden aday olmamız gerektiğine karar verdik. Elbette herkes aday olabilir. Ancak aday olunduğunda neler yapılabileceği hususunda üyeler aydınlatılmalıdır. Biz projelerimizi sunduk. Bunları yapabileceğimizi taahhüt ettik. Dolayısıyla projelerle ortaya çıkılması kanaatindeyim. Yoksa aday olmanın bir anlamı yok. Son 4 yıla baktığımızda hiç yaşanmamış bir süre geride kaldı diye düşünüyorum. Çünkü hem KTO’nun ülke genelinde birçok sıkıntıların yaşandığı bir 4 yıl olmuştu. Bu süre içerisinde bu kadar çalkantıya rağmen güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız bu icraatlara herhangi bir eleştiri getiremiyorlar. Bu yüzden de bel altı vurma yoluna giderek bizi itibarsız hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu da şahsen bizim üzüntümüze sebep olmuştur. Kayseri’de herkes birbirini biliyor. Hiç telaşlanmaya gerek yok. Herkes düşündüğü zaman kimin iş yaptığını, kimin iftiraya uğradığını, kimin bundan sonraki 4 yıllık süreçte göreve gelirse güzel işler yapacağını elbette idrak edecektir. Telaşa, tehdide gerek yok. Zaten demokraside bunlar yok. Şartları yerine getiren herkes aday olabilir. Biz aday olanların projelerle ortaya çıkmasını istiyoruz. Belden aşağı vurmalarla bir yere varılmaz. Bugün biz yönetiriz, yarın başkaları yönetir, ondan sonraki dönem bir başkası yönetir. Önemli olan iyi niyettir. Özellikle biz projelerimizi açıkladıktan sonra sosyal medyadaki bel altı vurmaları takip ediyoruz. Bunlara gerek yok. Bu hareketler yapıldıkça bizim gücümüz artıyor. Kimin ne niyette olduğunu herkes iyi biliyor. Bu bakımdan hiçbir baskının yapılmaması gerekiyor. Önümüzdeki seçim inşallah hayırlı bir sonuçla noktalanır.“ şeklinde konuştu.“Oda seçimlerine siyaset karışmamalı”Hiçyılmaz; Oda seçimlerine siyasetin karışmaması gerektiğini belirterek; “Çünkü siyasi partiler ve STK’lar ayrı kulvarlarda görev yapıyorlar. Bir siyasi partinin bir odanın seçimlerine veya çalışmalarına dahil olması doğru değil” dedi.Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ