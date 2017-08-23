Hiçyılmaz Kayseri’ye zarar verdi

Kayseri Ticaret Odası Başkan Adayı Ömer Gülsoy, seçim çalışmaları kapsamında gazetemize ziyarette bulunarak kampanya hakkında bilgiler verdi. Kayseri Ticaret Odası’nın 18 bin 500 üyeye sahip olduğunu belirten Gülsoy, şu ana kadar resmi iki adayın bulunduğunu, seçime kadar isteyen herkesin adaylığını açıklayabileceğini söyledi.

Dedikodular ile uğraşmadıklarına vurgu yapan Gülsoy, “Erciyes’in şehri kucakladığı gibi biz de iş adamlarımızı kucaklamak istiyoruz. Meclisimizi bu çerçevede belirlemeye çalışıyoruz. Dedikodularla uğraşmıyoruz. Biz işimize gücümüze bakıyoruz.” dedi.

Kendilerine müthiş bir teveccühün olduğunu dile getiren Gülsoy, “Kurban Bayramından sonra hareketlilik artacaktır. Biz de projelerimizi ve yol haritamızı içeren bir açıklama yapacağız.” ifadelerini kullandı.



Siyaset bulaşmamalı

Oda seçimlerine siyasetin bulaşmaması gerektiğine her fırsatta değindiğini anlatan Gülsoy, “Tüm siyasi partilere ziyarette bulunduk. Amacımız hepsine eşit uzaklıkta olduğumuzu göstermekti. İş adamlarının adayıyız. Bu nedenle seçimlere siyaset bulaşmamalı.” şeklinde konuştu.

Gülsoy, mevcut KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın adaylığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. FETÖ kapsamında davası devam eden Hiçyılmaz için, “Kendisini yargılamak gibi bir durumumuz yok. Davası yargıda sonuçlanacaktır.” diyen Gülsoy, Hiçyılmaz’ın bu durumunun Kayser ve ticaretine büyük zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Gülsoy, misafirperverliğinden dolayı Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük’e ve ekibine teşekkür etti. Yörük ise Gülsoy’a seçimlerin huzur içerisinde ve Kayseri iş dünyasının lehine sonuçlanması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Haber: Bünyamin Gültekin

Fotoğraf: Tuğba Köksal