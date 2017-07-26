“HİÇYILMAZ” MISIN?

KTO Temmuz ayı Meclis Toplantısı yapıldı. KTO Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Kan değişimi ile yenilenen 65. Hükümetin her alanda olduğu gibi özellikle ekonomi alanında yapılan atılımları devam ettireceğine inanıyorum. İş dünyası olarak, Hükümetimizden en büyük beklentimizin, 2016 yılı sonundan bugüne kadar ekonomi alanında atılan adımların ve piyasaya verilen desteklerin sürdürülmesi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. 2017 yılı ilk çeyreğinde büyüme rakamında elde edilen yüzde 5’lik oranın yılsonunda da sağlanabilmesi Hükümetimizin desteklerini sürdürmesine bağlıdır" dedi.



2013'ün mayıs ayından beri görev yaptıklarını ve görev yaptıkları sürede üyelere fayda sağlamak ve Kayseri Ticaret Odası’nı en iyi şekilde temsil etmek için büyük gayret gösterdiklerini kaydeden KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "Birçok engellemelerle karşı karşıya kaldık. Özellikle 17-25 Aralık sürecinden önce, art niyetli ve Odayı ele geçirmek üzere gelmiş olan Yönetim Kurulu üyelerine karşı mücadele ettik. Odanın, onların eline geçmesini önledik ve bu aşamayı geçirdikten sonra yapmış olduğumuz icraatlarla Kayseri Ticaret Odasını belli noktalara taşıdık. Çıraklık dönemimiz olmasına rağmen yaptığımız birçok İcraatlarla örnek olduk. Bugün, Türkiye’de hiçbir odanın sahip olmadığı kadar güzel ve modern bir binaya sahip olduk. Yapmış olduğumuz bu icraatlara herhangi bir eleştiri getiremeyen zavallılar, belden aşağı vurma yolunu tercih etmiş ve bizi sıkıntıya sokmak için ellerinden gelen her türlü çirkefliği yapmışlardır" diye konuştu.





Başkan Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Üyelerimizin teveccühü ile bir dönem daha görev yaparak, ustalık dönemini de yaşamak istiyoruz. Odamızı getirmiş olduğumuz bu kalite seviyesinden daha da yukarılara çıkarma gayreti içerisindeyiz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerle verdiğimiz sözleri yerine getirerek, üyelerimizin ve bize destek olanların yüzünü kara çıkarmadık. Bundan sonra da aynı özenle, aynı anlayışla yolumuza bir dönem daha devam etmek istiyoruz."

İHA

