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Hıdrellezde Pilav İzdihamı

Kayseri’de düzenlenen Hıdrellez kutlamalarında pilav dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

Hıdrellezde Pilav İzdihamı
Hıdrellez bahar bayramı için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Gültepe Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehter Takımı’nın marşları ile başlayan etkinliklerde ilk olarak yumurta taşıma yarışması yapıldı. Ardından iğne ile düğme dikme ve yoğurt yeme yarışmaları gerçekleştirildi.
Yarışmaya dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından geleneksel Hıdrellez pilavının dağıtılması sırasında izdiham yaşandı. Yetkililerin izdiham olmaması için 4 ayrı noktada dağıttığı pilavlar için vatandaşlar tek bir noktada yoğunlaştı. Görevlilerin ‘Sıraya geçin’ uyarısına aldırmayan vatandaşlar pilavları ve ayranları kapabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle masa devrilirken, görevliler pilavları dağıtmakta büyük zorluk çekti.
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ERDOĞAN ŞAHİN 5 yıl önce

biz kayseriliyiz pek çok artımızın yanında çokta eksi lerimiz var hıdrellezi batı bilir kutlamayı bizler biryere toplanıp ağız tadı ile eğlenemiyoruz hemen her toplanmada ya yan baktın ya karıma kızıma baktın ya gürültü gibi sebeplerden her an kavga riski var inanın pikniğe gitmeye korkar olduk biz eğlenip başkalarınada saygılı olmayı beceremiyoruz pilavı bölüşemeyen neyi paylaşabilir ALLAH aşkına

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