Hıdrellezde Pilav İzdihamı

Hıdrellez bahar bayramı için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Gültepe Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehter Takımı’nın marşları ile başlayan etkinliklerde ilk olarak yumurta taşıma yarışması yapıldı. Ardından iğne ile düğme dikme ve yoğurt yeme yarışmaları gerçekleştirildi.

Yarışmaya dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından geleneksel Hıdrellez pilavının dağıtılması sırasında izdiham yaşandı. Yetkililerin izdiham olmaması için 4 ayrı noktada dağıttığı pilavlar için vatandaşlar tek bir noktada yoğunlaştı. Görevlilerin ‘Sıraya geçin’ uyarısına aldırmayan vatandaşlar pilavları ve ayranları kapabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle masa devrilirken, görevliler pilavları dağıtmakta büyük zorluk çekti.