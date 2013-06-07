Hindu Elçi, Mobilya ve İnşaat Alanında İşbirliği Arıyor

Makamında Hindistan Büyükelçisi Susmita Gonguleee Thomas’ı kabul eden Vali Orhan Düzgün, "Hindistan ile ticaretimiz yaklaşık 500 yılı aşkındır devam ediyor. Hindistan 1,2 milyarlık nüfusu ile dünyanın 2. büyük ülkesi durumunda. Bu açıdan güçlü bir ekonomiye sahip. Son yıllarda Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin arttığını takip ediyorum. Ayrıca Kayseri yapmış olduğu Erciyes projesinin ardından turizmde daha çok gündemde yer alacak. Kayseri ile Hindistan arasında işbirliği yapmak, ticari ilişkilerin kurulması bizim açımızdan önemli olacak” diye konuştu.

Hindistan Büyükelçisi Susmita Gonguleee Thomas ise, “Size öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. 1,2 milyar olan nüfusumuz 1,3 milyara doğru gidiyor. Satın alma gücünde dünyada 3. sıradayız. Önümüzde sadece Amerika ve Çin bulunuyor. Türkiye ile ilişkilerimiz çok eskiye dayanıyor. Hindistan 1920’li yıllarda Mustafa Kemal Atatürk’e destek vermiştir. Ayrıca biz ülke olarak Türkiye’de çalışma yapmak isteyen öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu proje kapsamında da Hindistan’dan Türkiye’ye 70 bin, Türkiye’den Hindistan’a da 15 bin turist gidiyor. Biz Türkiye’den ülkemize daha fazla turist gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye ile çeşitli işbirliklerinin olduğunu belirten Thomas, “Ülkemiz ile sadece iplik ve tekstil üzerine işbirliği olmamalı, mobilya ve inşaat üzerine de işbirliği yapabiliriz. Bu konuda TUSKON ile çalışmalar yapıyoruz. Kaynaştırma adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu açıdan ilişkilerimizin devam etmesini diliyoruz. Temas halinde olalım” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Orhan Düzgün, Hindistan Büyükelçisi Susmita Gonguleee Thomas'a Yahyalı kilimi hediye ederken, Thomas'da Vali Düzgün'e el yapımı deve kemiğinden sedef işlemeli ahşap hediye etti.