"Hizmetle Evliyim" diyen kocasına kızdı, her şeyi tek tek anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TÜBİTAK'taki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.



EVDE YÜZLERCE DOSYA BULUNDU



4 Mayıs 2015'te polise bir ihbarda bulunuldu. İhbar kaydında TÜBİTAK'da elektrik mühendisi olarak görev yapan Bestami Mert isimli şahsın eski komşularına çok sayıda dijital materyalin bulunduğu çanta bıraktığı ifade edildi. Harekete geçen polis, 5 Mayıs 2015'te evde arama gerçekleştirdi. Evde çantalar içerisinde FETÖ'ye ait yüzlerce şifrelenmiş dosyanın da bulunduğu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



"BEN HİZMETLE EVLİYİM"



Emniyet yaptığı araştırmada ihbarı Salih Şeref Duran'ın eşinin yaptığını belirledi. Tanık sıfatıyla ifade veren ihbarcı eş, 'Kocam bana 'Ben önce hizmet ile evliyim. Sen ikinci eşimsin' dedi. Ben bu hareketi hiç kabullenemedim. Eşim bana "Eve birileri gelecek. Onlar toplantı yapacak, evi terk edelim. Gelen kişiler askeri okullarda okuyan öğrenciler" diyordu. Bir gün boyunca evi terk ediyorduk" dedi.



ZORLA 'HASTA' RAPORU!



2008'de öğretmen eşinin örgüt içi tayininin Endonezya'ya çıktığını söyleyen ihbarcı eş, geçtiğimiz aylarda tekrar ifade vererek başından geçenleri şu şekilde anlattı: "Mayıs 2015'te Bestami Mert isimli adam geldi. Eşime çantaları emanet etti. Eşime bir şey verip vermediğini sordum bana bir şey vermediğini söyledi. Dolabın içerisindeki çantaları sorduğumda, 'Onları mutlaka burada saklanması gerekiyor' dedi. Bir gün yaklaşık 20'ye yakın sivil polis evimizin önüne geldi. Kocamı arayıp söyledim. Bana, 'Sakın kapıyı açma ne pahasına olursa olsun çantaları verme Bestami Mert'i tanımadığını söyle' dedi. Polisler eve geldiğinde kapıyı açtım. Çantaları teslim ettim. Eşim benim ihbar ettiğimi anladı. İlerleyen süreçte eşim ve görümcem bana 'deli raporu' almaya çalıştılar. Beni götürdükleri doktor da FETÖ'den işten atıldı. Mühendis Bestami Mert'de ifadesinde TÜBİTAK'a yönelik bir operasyon hazırlığı olmasından dolayı dijital dosyaları Duran'ın evine bıraktığını itiraf etti. Dosyalar halen inceleniyor. (Kaynak: Sabah)