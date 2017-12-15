Hâkim ve savcılara ‘empati’ için eğitim

Bakanlık özellikle adli davalarda faillerin aldıkları cezaların yetersiz bulunması üzerine hakim ve savcılara empati eğitimi verme kararı aldı. Bu çerçevede ilk aşamada 500 hâkim ve savcı empati, drama ve roleplay (rol yapma) eğitimi alacak.

Pilot uygulama kapsamında 100 hakim ve savcının eğitimi tamamlandı. Antalya'da gerçekleştirilen eğitimler için hâkimler 3 haftalık kampa alındı. 2018'in ilk çeyreğinde 400 hâkim ve savcı daha eğitim programına katılacak. Hâkim ve savcıların, “kendilerini sanık ve tanıkların yerine koyma” yetenekleri geliştirilecek. Bu sayede özellikle toplumsal duyarlılığın yüksek olduğu davalara bakan hâkimler, kendilerini mağdurun yerine koymadan karar vermeyecek. Hâkim ve savcılar soru yöneltirken sanık ve tanıkların psikolojisini de dikkate alacak. Uygulamanın başarıya ulaşması halinde çalışma yaygınlaştırılacak.



OYUNCULARDAN DERS



Hâkim ve savcılara verilecek eğitimler için Adalet Bakanlığı profesyonel oyuncularla anlaşma sağladı. Bu kapsamda 100 hâkim ve savcı için, oyuncular hâkim-savcı ve mağdur üçgeninde oyunlar sergiliyor. Bu sayede hâkim ve savcıların karar alma aşamaları konusunda mağdur psikolojisi uygulamalı olarak anlatılıyor. Psiko-drama eğitimleri ve roleplay ismi verilen uygulama dışında, bir öğretim görevlisi eşliğinde insan psikolojisi eğitimleri de veriliyor. Eğitimler 3 hafta sürüyor.





GÜL: TARİHİ SORUMLULUK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de şunları kaydetti:



“Sürekli gelişen koşulları dikkate alarak adalet sistemimizi daha da ileriye taşımayı tarihî bir sorumluluk olarak görüyoruz. Gelişen toplumsal yapı ve değişen ihtiyaçlar, dünya genelinde görülen ilerleme ve değişimler, yenilenme ihtiyacını zorunlu olarak önümüze çıkarmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımızın daha hızlı ve kaliteli adalet hizmeti alabilmesidir. Yargı bağımsızlığı hâkimlere tanınan bir ayrıcalık olmadığı gibi, hâkimlerin hiçbir kurala bağlı olmadan keyfî bir şekilde karar vermesi anlamına da gelmemektedir.” Gül, adliye pesonelinin eğitimini de önemsediklerini dile getirirken, “Rize'de eğitimlere başladık, Ankara'daki eğitim merkezinde de kısa sürede eğitimler başlayacak” dedi. (milliyet.com.tr)