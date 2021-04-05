HÂKİMİYET 104 EMEKLİ AMİRALLERİN DEĞİL MİLLETİNDİR Ülkemizde Cumhuriyetin ilanından buyana 100 yıla yakın bir zaman geçti. Anayasamıza göre, Hâkimiyet milletin olmasına rağmen, Cumhuriyetin ilanından bu yana darbeciler ve darbe heveslileri, zaman zaman milletin hâkimiyetine müdahale ederek, suç işlemişlerdir.

27 Mayıs 1960 da Silahlı kanlı darbe,12 Eylül 1980 de kanlı Askeri darbe, 28 Şubat 1997 de Post Modern darbe, 12 Mart 1971 de Kanlı muhtıra, 27 Nisan 2007 de e-muhtıra, 15 Temmuz 2016 da da kanlı darbe kalkışmasına, Ülkemiz muhatap olmuştur.



3-4 Nisan 2021 gecesi 104 emekli amiralin imzası ile yayınlanan bildiride, 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar sözleşmesinin gündeme gelip tartışılması ve Kanal İstanbul'un yapımı sert dille eleştirilmiş Halkın oyları ile seçilerek ülkeyi idare eden siyasi irade tehdit ve tenkit edilmiştir.



Kayseri gönüllü kültür kuruluşları derneği olarak;

104 emekli Amiral adına yayınlanan millet iradesini temsil eden siyasi iradeye tehdit niteliğindeki bildiriyi şiddetle kınıyoruz. Ülke idaresinin milletin seçtiği siyasi iradenin uhdesinde olduğunu hatırlatıyor, buna karşı çıkan her teşebbüsün,geçmişten bugüne olduğu gibi her daim karşısında olacağımızı, kamuoyuna İlan ediyoruz



Ahmet TAŞ

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Bşk.



Haber Merkezi