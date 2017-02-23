HOBİ DİYE BAŞLADI, İÇ ANADOLUYU DOYURDU

İstiridye mantarı yetiştiriciliğine 2013 yılında 10 m² alanda hobi olarak başlayan üretici Metin Dalkılıç üretimde her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Yetiştiriciliğe ilk başladığında mantarın tarif edilemez bir lezzeti olduğunu fark eden Dalkılıç, 1 yıla yakın bir süre 300 m²'lik bir mağarada üretim gerçekleştirdi. Şu anda Melikgazi’ye bağlı Küçükbürüngüz Mahallesi'nde 3 bin 500 m² kapalı alanda 180 ton kompost (biyokimyasal olarak ayrışabilir çok çeşitli organik maddelerin organizmalar tarafından stabilize edilmiş ürünler) kapasitesiyle üretime devam ediyor. Kompost üretiminde hammadde olarak pamuk kullanan Dalkılıç’ın aynı zaman da saman ekimleri bulunuyor.Tesis ile ilgili bilgi veren üretici Metin Dalkılıç bakım ve temizlik uygulamalarının olduğu günler dışında hiç ara vermeden üretimin devam ettiğini belirterek; İç Anadolu Bölgesi'ne yeterli miktarda mantar temin edebileceklerine inandıklarını söyledi.Dalkılıç, hobi olarak başladığı bu alanda tesis olarak gelişmelerine teknik destekleriyle katkı sağlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.Haber: Fatma URAL