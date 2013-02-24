Hocalı Katliamı Kayseri'de Unutulmadı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge, Turan Kültür Derneği, Türk Eğitim-Sen, Türk Diyanet-Sen, Türk Sağlık-Sen ve Türk Tarım Orman-Sen üyeleri katıldı. Mitingte konuşan Türk Eğitim Sen Kayseri Şubesi Danışma Kurulu Üyesi Duran Metin, "1992 yılı 25 Şubat'dan 26'ya geçen gece Ermeni terör birleşmeleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni çeteleri, eski SSCB'nin Hankendin'de bulunan 366. motorlu alayının, şahsi heyetinin doğrudan katılımı ile Hankendi ile Esgeran



arasında yerleşen Hocalı şehrini istila ederek, Azerbaycan halkına karşı soykırım politikasını hayata geçirmiştir." diye konuştu.



Hocalı katliamında birçok vatandaşın işkenceyle öldürüldüğünü ifade eden Duran, işkenceden kaçmak isteyenlerin de, yollarda kurulmuş olan tuzaklarla öldürüldüğünü belirtti. Duran, "İnsanlara işkence yapanlara Ermenistan devletince milli kahraman ismi verilmiştir. 20 seneden beri Ermenistan'ı yönetenler de, bizzat hocalı soykırımına katılanlardır. Ermenilere göre Hocalıda soykırıma uğrayanların tek suçu Azerbaycan türkü olmak idi. Bu gün hocalı soykırımını resmi olarak Meksika, Pakistan, Çek cumhuriyeti tanımmış henüz Azerbaycan dışında hiçbir Türk cumhuriyeti Hocalıyı soykırım olarak tanımamıştır." şeklinde konuştu.



Şiir ve duaların okunduğu mitingde bulunan grup, daha sonra, alanda bulunan bir ağacın yanına, 'Azerbaycan Türkleri Soykırımı Anma Anıtı' yazan tabela dikti.

