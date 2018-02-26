HOCALI KATLİAMI'NIN HESABI SORULMALI

Hocalı Katliamı’nın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen hala hesabının sorulmadığını vurgulayan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Mehmet Yakut, açıklamasında şunları söyledi:

“Tüm insani değerler hiçe sayılarak, uluslararası hukuk çiğnenerek yapılan bu katliamın hesabı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki sorulamadı, katiller yakalanıp adalet önüne çıkarılamadı, kayıpların akıbeti belli olmadı, mülteci durumuna düşen Azeriler yurtlarına döndürülemedi, insanlık Hocalı’da ayaklar altına alındı. MAZLUMDER, Hocalı’da 26 Şubat 1992 gecesi yaşanan, tüm uluslararası hukuk ve insani değerlerin ayaklar altına alındığı katliamın sanıklarının bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılması, kayıpların akıbetlerinin belli edilmesi, yurtlarından edilen Azerilerin yurtlarına dönmelerinin sağlanması, Karabağ’daki Ermeni işgalinin ortadan kaldırılması için başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere, Birleşmiş Milletleri, Rusya Federasyonunu ve insan hakları teşkilatlarını olaya sahip çıkmaya davet ediyorum.”



Toruntay’dan kınama

Diğer Yandan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına düzenlenen hain saldırıyı yayımladığı mesajla kınadı.



Başkan Toruntay mesajında şu ifadelere yer verdi; “Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına düzenlenen saldırı sonucunda 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, toplam 613 sivil Azerbaycan vatandaşı hunharca katledilmiş, bin 275 kişi de esir alınmıştı. Bu insanlık dışı vahşetin üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen o günden sonra izine rastlanılmayan 150 masum vatandaşın da akıbetinin ne olduğu hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yaşanan katliamdan bu yana, Azerbaycan topraklarının beşte biri halen Ermenistan’ın işgali altındadır ve bir milyondan fazla Azerbaycanlı kardeşimiz yurtlarından edilmiş durumdadır. Hiçbir hakkı olmadan Azerbaycan topraklarını işgal eden ve masum kardeşlerimizi katleden Ermenistan Cumhuriyeti’ni en sert şekilde kınıyorum.

Bu vesileyle; hain saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.”



Ermenistan askerlerinin ve çetelerinin 25 – 26 Şubat 1992 gecesi binlerce yıldır Azeri toprağı olan Karabağ’ın Hocalı şehrine baskın yaparak, insanlar uykudayken yaptığı katliamda 600’ün üzerinde masum Azeri öldürülmüş, 500’e yakın insan yaralanmış, 150 kişi kaybolmuş, 1300’e yakın insan da tutsak edilmiş, dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanmıştı.

Kurum Haberi