Hocalı şehitleri ERÜ'de anıldı 

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Kayseri Temsilcisi Elşen Ganbarov, ERÜ Öğrenci Konsey Başkanı Berat Deniz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Etkinlik, Hocalı katliamını anlatan fotoğraflardan oluşan serginin gezilmesiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, İstiklal Marşımız ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Kayseri Temsilcisi Elşen Ganbarov, insanlık dramı olarak görülen Hocalı soykırımının üzerinden 26 yıl geçtiğini belirtti.

Ganbarov, "Maalesef Türk Milleti olarak koordineli çalışmıyoruz. Bu tarihin her sayfasında bu şekilde oldu ve halen devam ediyor. Tarih boyu kendi aramızda verdiğimiz savaşlar nedeniyle zayıfladık ve parçalandık. Bu zayıflığımızdan ve parçalanmamızdan istifade eden yabancı güçler birleşerek, bizlerden parçalanan ve ayrılan ülkeleri kendi bünyesine katarak sömürmeye başlamıştır. Bunların başında Sovyetler gelmektedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve 20. yüzyılda bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti bu mağduriyeti yaşamıştır. 20. yüzyıl Türk tarihinde çokta iyi geçmeyen bir dönem olmuştur. Türklerin tarihinde başarılı olan bir tarih, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıdır" dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ise Erciyes Üniversitesi'nin milli hassasiyetleri yüksek öğrenci ve öğretim elamanlarına sahip olduğunu ve her yıl 26 Şubat'ta unutmamak ve unutturmamak için Hocalı soykırımında yaşamını yitirenleri anmaya devam ettiklerini söyledi.



Konuşmalarından ardından ERÜ Doğu Dilleri Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, "Hocalı soykırımı" konulu konferans verdi.



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