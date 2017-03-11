Hollanda son dakika Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti

ALMANYA'nın ardından Hollanda'dan da Türkiye ile ipleri gerecek bir karar verildi. Hollanda hükümeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iniş iznini iptal etti.

Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzarının Dışişleri'ne çağrıldığı açıklandı.

HOLLANDA'DAN KOMİK GEREKÇE

Hollanda'dan "Güvenlik gerekçesiyle iniş iznini iptal ettik. Türkiye'nin yaptırım tehdidi çözümü imkansız kıldı" açıklaması geldi.

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rotterdam'a gideceğini duyurmuş, Reuters Ajansı'na konuşan Rotterdam Belediye Başkanı referandum kampanyası yapmasına izin çıkmadığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" ifadelerini kullanmıştı