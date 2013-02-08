HSYK Demokratik Bir Yapıya Kavuştu

HSYK üyesi Çiçekli, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, HSYK'nın yeni düzenlemelerle demokratik bir yapıya kavuştuğunu ancak zamanla daha demokratik bir yapıya bürüneceğini düşündüğünü belirterek, "Bu konuda Adalet Bakanlığı ve HSYK bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalar somutlaştıkça kamuoyuna açıklanacak" dedi.

Kayseri'nin İç Anadolu Bölgesi'nin en hızlı gelişen ve büyüyen şehri olduğunu belirten Çiçekli, son zamanlarda yapılan yasal düzenlemelerle şehrin adeta bir yargı merkezi haline geleceğini ifade ederek, "İstinaf Mahkemesi'nin Kayseri'de kurulmasının önemi büyük. Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi Konaç ise, HSYK Üyesi Prof. Dr. Bülent Çiçekli'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, HSYK'nın son dönemde yapılan yasal düzenlemelerle daha demokratik bir yapıya sahip olduğunu, kurulun çalışmalarını yakından takip ettiklerini, yargının hızlanması ve adaletin sağlanması bakımından atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda Kayseri Barosu olarak her türlü katkıyı sağlamaya, ellerinden geleni yapmaya da hazır olduklarını belirtti. Başkan Konaç, "Demokratikleşme sürecinin yaşandığı bugünlerde her kurumun üzerine düşeni fedakarca yapması gerekiyor. HSYK'nın da sürece katkı sağladığını gözlemliyor olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.