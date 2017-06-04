Hüda-Par Genel Başkanı Kayseri’ye geliyor

Yapıcıoğlu, Parti İl Teşkilatının düzenleyeceği iftar programına katılarak yemek öncesi bir konuşma yapacak. Program, 7 Haziran Çarşamba günü İstasyon Caddesi’ndeki Emek Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Hüda-Par İl Başkanı Mahmut Sami Göktaş, Genel Başkanlarının konuşacağı iftar programına Kayserilileri davet etti.
(Kayseri Gündem)
Yapıcıoğlu, Parti İl Teşkilatının düzenleyeceği iftar programına katılarak yemek öncesi bir konuşma yapacak. Program, 7 Haziran Çarşamba günü İstasyon Caddesi’ndeki Emek Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.