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Hüda-Par Genel Başkanı Kayseri’ye geliyor

Kısa adı Hüda-Par olan Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Kayseri’ye geliyor.

Hüda-Par Genel Başkanı Kayseri’ye geliyor

Yapıcıoğlu, Parti İl Teşkilatının düzenleyeceği iftar programına katılarak yemek öncesi bir konuşma yapacak. Program, 7 Haziran Çarşamba günü İstasyon Caddesi’ndeki Emek Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Hüda-Par İl Başkanı Mahmut Sami Göktaş, Genel Başkanlarının konuşacağı iftar programına Kayserilileri davet etti.
(Kayseri Gündem)
 

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Anahtar Kelimeler:
HÜDA-PARZEKERİYA YAPICIOĞLU
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