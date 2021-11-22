HÜDAPAR'DAN MAZLUMDER'E ZİYARET

Şube Başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette ülkemizin içinde bulunduğu siyasi gelişmeler, ekonomik durum, 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri, siyasi partiler arasındaki ittifak çalışmaları, 2002 yılından bu yana çözülemeyen ülke ve toplum problemleri konusunda değerlendirmeler yapıldı.



MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Taş, 19 yıldan bu yana ülkemizde, içte ve dışta büyük gelişmelere imza atan hizmetler yapıldığını bunun takdirle karşılandığını dile getirdi. Taş, bu gelişmelere karşılık adalet, hukuk, kültür, eğitim ve diğer bazı alanlarda toplumun beklentilerine cevap verilmediğini bu konularla ilgili müracaatlara da cevap verilemediğini bildirdi. “Sivas mazlumları, 28 Şubat mazlumları, genç evlilik mahpusları, uzun tutukluluk, hukukun temize çıkardığı OHAL mağdurları, ahlaki alanda yozlaşmalar, kadrolarda liyakatın ötelenmesi, güvenlik soruşturmasında devam eden haksızlıklar, cezaevi girişindeki çıplak arama uygulaması” ve diğerleri.



Hüdapar genel başkan yardımcısı İmir, ziyaret amaçlarının toplumun sıkıntılarını tespit etmek, tanışmak ve gelecek seçimlerde nasıl bir yol takip ederek seçimlere katılmaları konusunda (İttifaklar dahil) toplumun nabzını tutmak olduğunu, ziyaretin kendileri için verimli olduğunu gösterilen ilgi için MAZLUMDER yöneticilerine teşekkür ettiğini bildirdi.

