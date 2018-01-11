Hükümlülere ilk yardım eğitimi 

Yükümlülerin ilk yardım konusunda bilinçlenmesi, hayati tehlike oluştuğu kaza anında, ani rahatsızlanma geçiren hastalarda sağlık görevlileri gelene kadar ki süreçte hastaya veya kazazedeye acil ilk müdahalenin yapılması için gerekli ilk yardım eğitimi verilmesi amaçlanan proje kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri Türk Anneler Derneği ve KAYMEK eğitimcileri tarafından 11 yükümlüye 4 gün süre ilk yardım eğitimi verildi.







Sertifika almaya hak kazana yükümlülere, belgeleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Ömerhalis Demir seminer salonunda gerçekleştirilen programda takdim edildi. Sertifika takdim törenine, Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ogün Köse, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürü Can Deveci, Kayseri Türk Anneler Derneği Şube Başkanı Mukaddes Duman katıldı.