Hulusi Akar memleketi Kayseri'ye cami yaptırıyor 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, meclis toplantısında yaptığı açıklamada Şehir Mezarlığı’nda yapılmakta olan camiyi Orgeneral Hulusi Akar ve ailesinin yaptırdığını belirtti. Orgeneral Akar’ın camiye isminin verilmesi talebinin olmadığını da ifade eden Başkan Çelik, hayırları için Orgeneral Akar ve ailesine teşekkür etti. Cami, mimarisi ile de dikkat çekiyor. Selçuklu motiflerinden esinlenerek modern hatlarla yapılan caminin toplam kullanılabilir alanının bin metrekare olması planlanıyor.







Bulvara Orgeneral Akar'ın adı verildi

Öte yandan Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında alınan önemli kararlardan biri de, iki komutanın isimlerinin yeni açılacak caddelere verilmesi kararı oldu. Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’de açacakları yeni yollara iki komutanın vermek istediklerini söyledi. Vatanı ve milleti için çalışan isimlerin Kayseri’de yaşatılmasını arzu ettiklerini ifade eden Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın isimlerini yeni açılacak caddelere verme kararı aldıklarını kaydetti.



Ortak imza ve oy birliği

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın isminin bulvara verilmesi teklifi, Büyükşehir Meclisi’nin tüm üyelerinin imzasıyla verildi. Meclis Başkanlığı’na verilen dilekçede “Şehrimizin yetiştirdiği mümtaz kişilerden biri olan değerli hemşehrimiz, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar bugüne kadar üstlendiği görevlerde ve halen bulunduğu makamda çok önemli hizmetler vermiş ve şehrimizin gururu olmuştur. Pek çok üstün hizmet madalyası bulunan Hulusi Akar Paşamızın vatanı ve milleti için yaptıklarına minnetlerimizi belirtmek üzere isminin memleketi olan Kayseri’de yaşatılması için Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Malatya Yolu arasında yeni yapılan bulvara verilmesini talep ediyoruz” denildi. Bulvarla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Mustafa Çelik, 13,3 kilometre uzunluğundaki yolun yapımına Gültepe Bulvarı adıyla başladıklarını ve hızla devam ettiklerini belirterek, 50 metrelik yoldan Anayurt Raylı Sistem Hattı’nın da geçeceğini söyledi. Meclis üyelerinin tamamının imzası ile verilen teklif oy birliği ile kabul edilerek bu yola Orgeneral Hulusi Akar’ın ismi verildi.







Kato kahramanın ismi Kayseri'de yaşayacak

Büyükşehir Belediye Meclisi, Kato kahramanlarından Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın isminin bir caddeye verilmesi teklifini de yine oy birliği ile verdi. Meclis Başkanlığı’na verilen dilekçede, “Şırnak’ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemli bir mensubuydu. 2016 yılına kadar sancağında iki altın madalya bulunan Kayseri 1. Komando Tugayı’nda 4 yıl görev yaptı. Bugüne kadar terörle mücadelede verdiği kahramanlıkları asla unutmayacağımızın bir nişanesi olarak ismini Kayseri’de ölümsüzleştirmek amacıyla Farabi Caddesi’ni Talas Bulvarı’na bağlayacak olan yola Şehir Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın isminin verilmesini talep ediyoruz” denildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeni açılacak yolun alt geçitle Şehit Tümgeneral Aydın’ın komutanlığını yaptığı Köşk Kışla’dan geçeceğini hatırlattı. Meclis üyelerinin tamamının imzasıyla verilen teklif oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her iki teklifin tüm meclis üyelerinin imzasıyla verilmesi ve oy birliği ile kabul edilmesine dikkat çekerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gösterdiği birlik, beraberlik ve duyarlılıkla örnek olduğunu kaydetti.